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Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году

Лейла Алиева
В мире
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Фото: shutterstock

В следующем году планируется запустить паромное сообщение между Сочи и Турцией. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил руководитель «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров.

— Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем, — приводит его слова ТАСС.

Открытие границ с Финляндией и отмена антиковидных ограничений предоставила жителям Петербурга новые возможности для путешествий. Будут ли возобновлены морские паромные круизы, рассказал генеральный директор паромной компании Сергей Котенев. По его словам, возобновление водных путешествий из Северной столицы зависит от многих обстоятельств, в том числе структуры пассажиропотока.

При этом, он добавил, что несмотря на открытие границ с Финляндией, запуск паромных круизов в середине сезона не представляется возможным.

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