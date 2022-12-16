Психолог дала советы студентам, как пережить сессию

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Рекомендации о том, как пережить сессию, дала психолог Вера Золотых.

Психолог отметила, что во время сессии студенты испытывают сильное нервное напряжение. Но для успешной сдачи экзаменов необходимо постараться «взять себя в руки».

Психолог уточнила, что если тревога повышается и вы сильно волнуетесь, возможно, стоит подумать о том, что жизнь продолжается и получить плохую отметку — не конец света.

По мнению психолога, хорошим способом избавления от тревоги может оказаться продумывание дальнейшего сценария. Возможна ли пересдача? Кто может помочь в подготовке? Это придает ощущение контроля над ситуацией.

За ночь перед экзаменом нужно набраться сил. Не стоит пытаться повторить весь материал — лучше лечь спать раньше, передает «Радио 1».

Ранее столичные специалисты объяснили важность психологической помощи.