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Приметы и советы

Народный календарь. Что лучше не делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Что лучше не делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Церковь 19 декабря почитает память Николая Чудотворца. В народе этот день называют Никола Зимний. В этот день ни в коем случае нельзя давать взаймы, иначе весь год денег не будет.

Также считается, что нельзя на Николу Зимнего есть мясо и яйца, продукты животного происхождения. На этот день приходится пост, потому существуют такие ограничения в еде. Запрещено шить и стирать, заниматься домашней работой, иначе в году все будет валиться из рук, раньше срока ломаться и выходить из строя.

Нельзя в этот день грустить, считается, что печаль приведет к сильным морозам. В этот день было принято мириться тем, кто поссорился. Люди собирались и устраивали пышные застолья. Верили, что святой Николай в образе седого старика спускается на землю и совершает чудеса.

Николая Чудотворца почитают как защитника от разных напастей и помощника в благих делах. Ему молятся об изменении судьбы, о работе, о здравии и о замужестве.

Приметы погоды:

Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что лучше не делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

Именины отмечают: Николай, Максим.

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