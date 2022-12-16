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Депутат МГД Головченко: Направленные на поддержку МСП средства помогли бизнесу пройти сложный период

Евгений Белоусов
Город
Депутат МГД Головченко: Направленные на поддержку МСП средства помогли бизнесу пройти сложный период
Фото: duma.mos.ru

Направленные московским правительством на поддержку малого и среднего бизнеса средства позволили предпринимателям города лучше адаптироваться в период экономических трансформаций. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— В столице обширная, разноформатная система помощи поддержки бизнеса работает постоянно, это часть большой работы по стимулированию экономики. Но этот год внес свои коррективы в эти программы, — рассказал он.

По словам депутата, Москва запустила большой объем антикризисных мер, которые помогали бизнесу не просто двигаться вперед, но и адаптироваться в условиях санкций, а также ухода западных брендов из России.

Так, в этом году были запущены механизмы поддержки, которые закрыли потребности потребительских рынков. Например, гранты, позволившие заново запустить сети фастфуда, имели высокое социальное значение. Это помогло сохранить в Москве большое количество рабочих мест и уберегло от сбоев работу городской сферы общепита.

Кроме того, Москва запустила механизмы льготного кредитования, и этой мерой воспользовались более 65 процентов получателей поддержки. С начала этого года 11 тысяч московских компаний и индивидуальных предпринимателей воспользовались различными мерами поддержки, передает словам депутата агентство городских новостей «Москва».

В конце ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего предпринимательства в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальный оборот столичного МСП был достигнут в июне — 362,3 миллиарда рублей. Показатель оказался на 49 процентов выше результатов 2021 года.

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