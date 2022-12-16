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Евросоюз введет санкции против 168 российских организаций

Евгений Жуков
В мире
Евросоюз введет санкции против 168 российских организаций
Фото: depositphotos

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в пятницу, 16 декабря, рассказал на своей странице в Twitter, что в девятый пакет антироссийских санкций попадут 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК).

Политик также отметил, что новые рестрикции расширят уже существующие ограничения на экспорт технологий двойного назначения, в частности, для IT-оборудования, беспилотных летательных аппаратов и электроники. Помимо этого, санкции еще больше затронут российский горнодобывающий сектор, а также бизнес-услуги, включая рекламу и программы маркетинговых исследований.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны Запада ожидали краха российской экономики в связи с массированным санкционным давлением, однако их ожидания не оправдались.

По словам главы государства, благодаря сплоченной работе Центрального Банка России, правительства страны и субъектов Федерации текущая ситуация была стабилизирована, несмотря на обильный поток рестрикций.

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