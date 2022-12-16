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Один или несколько неопознанных объектов упали под Волгоградом

Евгений Белоусов
Общество
Один или несколько неопознанных объектов упали под Волгоградом
Фото: Vk / еланский водитель

Обломки упавшего неопознанного объекта обнаружили местные жители в Еланском районе Волгоградской области. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает портал V1.

Фотографии обломков изначально появились утром 16 декабря в социальных сетях. По их внешнему виду нельзя точно сказать, принадлежат ли они ракете или беспилотнику. Однако надписи на корпусе сделаны по-русски, что следует из фотографий очевидцев.

В экстренных службах Волгоградской области рассказали, что место падения неопознанного объекта уже оцеплено. К месту происшествия вызвали сотрудников МЧС и других ответственных служб.

В ГУ МЧС России по региону посоветовали за комментариями о падении обращаться в Министерство обороны России, передает V1.

До этого сообщалось, что американский разведывательный беспилотник заметили у берегов Крыма. Беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и начал кружить вблизи крымского берега.

Кроме того, российский истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Баренцева моря самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, который приближался к границе с Россией.

Россия Беспилотники Волгоградская область
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