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Швейцария присоединилась к очередным антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС). Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Федерального совета Швейцарии.

— ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены. 16 декабря 2022 года Федеральный совет решил полностью принять эти изменения, — говорится в сообщении на сайте совета.

Совет Евросоюза 16 декабря утвердил девятый пакет антироссийских санкций. Принятые ограничительные меры включают в себя отзыв лицензии на вещание телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал.

Помимо этого, руководство Европейского союза ввело запрет на экспорт в Российскую Федерацию авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотных летательных аппаратов.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны Запада ожидали краха российской экономики в связи с массированным санкционным давлением, однако их ожидания не оправдались.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе введения ограничительных мер.