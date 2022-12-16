В Белом доме не увидели признаков подготовки наступления России на Киев

Фото: whitehouse

США не видят признаков возможного наступления российской армии на Киев. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев, — заявил он.

Кирби уточнил, что в Вашингтоне все равно продолжают максимально внимательно наблюдать за ходом украинского конфликта и ситуацией в зоне специальной военной операции России, передает РИА Новости.

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины, считает он. По его словам, в настоящее время обе стороны ждут морозов, чтобы земля замерзла и по ней могла пройти колесная и гусеничная техника.