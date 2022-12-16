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Начальник участка строительной фирмы, которая проводила работы в сгоревшем магазине OBI, арестован

Степан Жирнов
Происшествия
Начальник участка строительной фирмы, которая проводила работы в сгоревшем магазине OBI, арестован
Фото: shutterstock
Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Суд арестовал одного из подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 16 декабря.

По ее словам, двум другим подозреваемым избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Как сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, арестованный мужчина пробудет в СИЗО до 9 февраля 2023 года.

Фигурантов уголовного дела обвиняют по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека». Врадий подчеркнула, что над расследованием этого дела работает группа из наиболее опытных следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области. В свою очередь, подмосковная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дела.

Пожар, о котором идет речь, произошел ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI, расположенном на территории торгового центра «Мега Химки». В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

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