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Песков назвал чушью заявления о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

Евгений Белоусов
В мире
Песков назвал чушью заявления о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин в начале спецоперации якобы приказал главе Чечни Рамзану Кадыров ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского — чушь. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это полная чушь, — категорично заявил он.

Сообщения об этом распространила недавно американская газета The Wall Street Journal. В статье утверждается со ссылкой на украинскую разведку, что Путин еще в самом начале СВО якобы приказал Кадыров ликвидировать украинского лидера, передает ТАСС.

До этого Рамзан Кадыров рассказал, что на освобожденных территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и «АХМАТ-Грозный». Чеченские военнослужащие действуют предельно аккуратно и быстро, чтобы минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и избежать потерь.

Он также сообщил, что российские силовики в ходе зачистки населенных пунктов Херсонской области сумели задержать украинских диверсантов. По его словам, они планировали организовать подрыв.

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Владимир Зеленский Владимир Путин
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