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«Так держать!»: Кадыров похвалил дочерей за попадание в санкционный список Евросоюза

Юлия Курганова
Общество
«Так держать!»: Кадыров похвалил дочерей за попадание в санкционный список Евросоюза
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров порадовался введению санкций Европейского союза против его дочерей — Айшат и Карины. Он назвал эти ограничения фактором, только объединяющим их семью.

— Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС! Yes! — написал политик в Telegram-канале.

Он назвал санкции от ЕС объединяющим фактором для своей «и без того дружной семьи», которая давно поставила рекорды по количеству введенных против нее ограничений.

Сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин в начале спецоперации якобы приказал Кадырову ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского — чушь. Об этом 16 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сообщения об этом распространило недавно американское издание The Wall Street Journal. В публикации утверждается со ссылкой на украинскую разведку, что российский лидер еще в самом начале спецоперации якобы приказал главе Чечни ликвидировать Зеленского.

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