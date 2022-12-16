Депутат Госдумы Драпеко раскрыла, кто из артистов получает гонорар в зоне СВО

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Артисты от Министерства обороны РФ, которые дают концерты в зоне спецоперации на Украине, получают за это зарплату, так как являются военнослужащими. Актеры и музыканты от творческих союзов России работают на добровольных началах. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.

— У нас есть агитбригады, которые ездят в зону спецоперации от Минобороны РФ. Они сформированы из тех, кто служит в военных ансамблях, оркестрах, театрах при ведомстве. Это Ансамбль Александрова, Центральный Дом Российской Армии, Театр Советской Армии. Они все военнослужащие и получают жалование как военные. А есть те, кто ездит от творческих союзов. Они гонорары не получают, все ездят бесплатно. Иногда даже на своих машинах. И во время Великой Отечественной войны агитбригады, которые дали на фронте сотни тысяч концертов, тоже ничего не получали. Это добровольная помощь армии, — рассказала она в беседе с порталом Ura.ru.

Парламентарий сообщила, что 16 декабря с новогодней программой концертная бригада из Санкт-Петербурга поехала в Луганск. Артисты будут выступать перед Луганской народной милицией, солдатами, детьми и семьями. Они везут музыкальные программы, гуманитарную помощь и подарки.

По словам Драпеко, попасть на фронт артистам сложно, для этого необходимо специальное разрешение.

В период с 3 по 12 декабря артисты Москонцерта приняли участие в концертах и культурно-просветительских мероприятиях на территории Луганской, Донецкой народных республик и Запорожья. В основной программе «Моя земля — моя Россия» солисты исполняли патриотические песни и стихи разных лет.