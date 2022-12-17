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Приметы и советы

Народный календарь. Что 20 декабря сулит молодым девушкам

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Что 20 декабря сулит молодым девушкам
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

20 декабря Православная церковь почитает память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.

День наиболее благоприятен для молодых девушек, особенно если они садятся за ручную работу. Считалось, что если девушка прядет, вяжет или шьет в день Амвросия, таким способом она свою судьбу сшивает.

С этого дня и до самого Нового года на веселые посиделки и братчины накладывался строгий запрет.

Приметы погоды:

Если идет мокрый снег, то лето дождливым будет.

Если снег легкий и сухой, то жди засухи в летний период.

Если солнце окружено туманом, будет сильная метель.

Если же солнце за облака прячется, то жди снегопада.

Именины отмечают: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.

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