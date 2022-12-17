Народный календарь. Что 20 декабря сулит молодым девушкам
20 декабря Православная церковь почитает память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.
День наиболее благоприятен для молодых девушек, особенно если они садятся за ручную работу. Считалось, что если девушка прядет, вяжет или шьет в день Амвросия, таким способом она свою судьбу сшивает.
С этого дня и до самого Нового года на веселые посиделки и братчины накладывался строгий запрет.
Приметы погоды:
Если идет мокрый снег, то лето дождливым будет.
Если снег легкий и сухой, то жди засухи в летний период.
Если солнце окружено туманом, будет сильная метель.
Если же солнце за облака прячется, то жди снегопада.
Именины отмечают: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.