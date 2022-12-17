Юрист Поздняков рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте

Фото: depositphotos

Есть разные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс на банковской карте — от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных приложений. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он отметил, что самым простым способом остается «подглядывание» за потенциальной жертвой в момент снятия средств в банкомате, когда остаток по счету выводится на экране. Похожим способом является воровство чеков, которые иногда люди не забирают из банкомата.

Более технологичными способами являются использование «лазеек» в банковских приложениях и подмена номера. Тем не менее эти методы для многих злоумышленников являются дорогостоящими и трудоемкими. Кроме того, банки и мобильные операторы стараются активно противодействовать таким преступлениям, отметил эксперт.

Поздняков добавил, что одного только баланса по карте недостаточно для списания с нее денег: мошенники узнают эти данные, чтобы более убедительно сыграть роль сотрудника банка перед жертвой. Поэтому нельзя сообщать им реквизиты или коды из СМС, передает агентство «Прайм».

До этого Поздняков объяснял, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть. Он отметил, что злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из соцсетей.