Российская армия получила на вооружение комплексы разведки «Пенициллин»

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Новая партия современных комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» поступила на вооружение в российскую армию. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По его словам, комплексы показали высокую эффективность в ходе российской спецоперации на Украине.

Новую партию также планируется использовать в зоне СВО для контрбатарейной борьбы, так как «Пенициллин» способен эффективно засекать вражеские позиции и передавать координаты для их ликвидации, подытожил источник.

Недавно сообщалось, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат переход с мобильных «Тополей» на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» в следующем году. Об этом заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам военачальника, для полного переоснащения необходимо вывести на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения ПГРК «Ярс».

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» — серьезное оружие, которое способно уничтожить небольшой город. Это оружие применяется исключительно на испытаниях и за счет своей мощности несет большую угрозу всему миру в случае использования в боевых действиях. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.