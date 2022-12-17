Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Движение трамваев на Халтуринской улице восстановили после того, как автомобиль застрял на путях. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Халтуринской улице, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на Халтуринской улице в районе остановки «Черкизово» из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживались трамваи № 13 и 36. Маршруты были временно изменены.

Недавно в дептрансе рассказали о том, какие действия предпринимаются для того, чтобы обеспечить стабильную и комфортную работу транспорта даже в условиях снегопада и метели.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что снегопад в столице продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.