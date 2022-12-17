Ефимов: Налоговые поступления от пищевой промышленности Москвы выросли на 40 процентов

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Московские предприятия пищевой промышленности за 10 месяцев текущего года перечислили в общий бюджет Москвы порядка 20,6 миллиарда рублей, что на 40,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Перечисленная сумма в городской бюджет является частью от общей суммы в 13,8 процента налоговых поступлений обрабатывающих отраслей города. Рост налоговых отчислений пищевых производств происходит по причине повышения объемов выпуска продукции.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в столичной пищевой отрасли на сегодняшний день занято более 200 предприятий.

С января 2022 года производители продуктов питания увеличили выпуск товаров на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем отгруженной за этот период продукции в денежном выражении вырос на пять процентов.

Город активно стимулирует развитие этой сферы с помощью целого перечня инструментов. Так, было принято решение без торгов выделить инвестору в аренду участок в Новой Москве для организации пищевого кластера в рамках создания масштабного инвестиционного проекта. Там появятся небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что столичные производители продуктов питания с января по сентябрь 2022 года увеличили поставки товаров на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.