Участники программы реновации начинают переезжать в новостройку на улице Речников

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Речников, 22 Карта всех событий

В ЮАО Москвы в эксплуатацию сдали еще одно здание в рамках программы реновации. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новое комфортное жилье для москвичей построили в районе Нагатинский Затон. Дом состоит из двух корпусов совокупной площадью 25,6 тысячи «квадратов». Новостройка располагается по адресу улица Речников, дом 22. В каждом из корпусов насчитывается 132 квартиры.

На первом этаже здания жильцы смогут найти центр информирования по переселению в рамках реновации и технические помещения. В вестибюлях жилой части появились комнаты консьержей, колясочные и кладовые.

Специалисты оборудовали здания современными системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре и сигнализацией.

Придомовая территория также была благоустроена. Там организовали детский игровой комплекс и зоны для отдыха.

По словам Войстратенко, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ, которые проводятся в рамках программы реновации, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках программы реновации в столичных районах Южное и Северное Бутово 32 жилых здания подлежат расселению.