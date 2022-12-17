Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участники программы реновации начинают переезжать в новостройку на улице Речников

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Участники программы реновации начинают переезжать в новостройку на улице Речников
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Речников, 22 Карта всех событий

В ЮАО Москвы в эксплуатацию сдали еще одно здание в рамках программы реновации. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новое комфортное жилье для москвичей построили в районе Нагатинский Затон. Дом состоит из двух корпусов совокупной площадью 25,6 тысячи «квадратов». Новостройка располагается по адресу улица Речников, дом 22. В каждом из корпусов насчитывается 132 квартиры.

На первом этаже здания жильцы смогут найти центр информирования по переселению в рамках реновации и технические помещения. В вестибюлях жилой части появились комнаты консьержей, колясочные и кладовые.

Специалисты оборудовали здания современными системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре и сигнализацией.

Придомовая территория также была благоустроена. Там организовали детский игровой комплекс и зоны для отдыха.

По словам Войстратенко, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ, которые проводятся в рамках программы реновации, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках программы реновации в столичных районах Южное и Северное Бутово 32 жилых здания подлежат расселению.

Недвижимость Дома Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Реквием по защитникам

Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев

Испытываю к уехавшим жалость и грусть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Потолок мечтаний

Все мнения
О проекте