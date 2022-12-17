Андрей Бочкарев: В Москве приступили к строительству станции «Суворовская» Кольцевой линии

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Новые технологические решения будут применяться при возведении станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. Строительство займет около пяти лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что проект станции в октябре текущего года утвердил глава города Сергей Собянин.

Сейчас рядом с «Театром Российской армии» специалисты организовали площадку, которая занимается выдачей породы. Также была построена шахта, от которой горным способом необходимо будет пробить тоннели.

По словам заммэра, при возведении станции рабочие не будут использовать тоннелепроходческий щит, так как на территории будущего объекта нет места для большого котлована.

— Чтобы «вживить» новую станцию в действующую Кольцевую линию через столько десятилетий после ее запуска, придется сначала построить два обводных тоннеля, по которым мы будем перезапускать поезда, — заключил Бочкарев.

9 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства станции «Новаторская». По его словам, платформа готова на 67 процентов. Специалисты здесь завершают установку основных конструкций и ведут отделочные работы.