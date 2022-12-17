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Жителей столицы предупредили о метели в ночь на 18 декабря

Полина Долганова

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Жителей столицы предупредили о метели в ночь на 18 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильный снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в ночь на 18 декабря. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В этот день в ночное время в городе ожидается настоящая метель.

Москвичам рекомендовали быть внимательными на дорогах, не парковать свои автомобили под деревьями и соблюдать скоростной режим, подытожили в комплексе.

Службы города продолжают усиленно работать в связи со снегопадом в столице. Прирост снега за выходные может составить около 20 сантиметров. Повсеместно в городе организованы работы по очистке улиц, парковок и дворовых территорий от снега.

Под особым контролем специалистов находятся пешеходные зоны и тротуары, а также подходы к социальным объектам.

В столичном регионе с 09:00 до 21:00 17 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ», когда в столице прекратятся снегопады. По словам специалиста, несмотря на кратковременный перерыв в выпадении осадков, в субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, снегопад в столице продолжится.

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