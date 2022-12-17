Москвичам рассказали о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Вся необходимая медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объеме. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказала заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина.

Она также добавила, что медучреждения города будут оказывать всю необходимую помощь жителям столицы на протяжении всех праздничных дней. Например, стационарное звено и экстренная помощь будут работать на ежедневной основе.

По словам Кашириной, педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому. Помимо этого, в каждом городском округе ежедневно будет работать дежурная поликлиника, которая сможет предоставить специализированную медицинскую помощь, передает РИА Новости.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что COVID-19 и ОРВИ не повлияли на доступность и качество медицинской помощи в поликлиниках столицы.

Несмотря на волны коронавирусной инфекции и привычный сезон ОРВИ и гриппа, москвичи не жалуются ни на доступность поликлиник, ни на качество оказываемых услуг.