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Православная церковь 21 декабря чтит память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской.

В этот день было принято отговаривать от порчи и сглаза девичью красу. Чтобы самостоятельно защититься от негатива, на запястье вязали шелковую нить.

Приметы погоды:

Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.

Если с утра синицы чирикают, ночью жди мороза.

Если птицы под крышу прячутся, будет метель.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как уберечь себя от негатива 21 декабря

Именины отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.