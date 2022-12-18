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Народный календарь. Как уберечь себя от негатива 21 декабря
Православная церковь 21 декабря чтит память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской.
В этот день было принято отговаривать от порчи и сглаза девичью красу. Чтобы самостоятельно защититься от негатива, на запястье вязали шелковую нить.
Приметы погоды:
Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.
Если с утра синицы чирикают, ночью жди мороза.
Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как уберечь себя от негатива 21 декабря Народный календарь. Что 20 декабря сулит молодым девушкам Народный календарь. Что лучше не делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря Народный календарь. Что можно делать в Варварин день, 17 декабря
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