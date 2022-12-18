Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Мужчина обстрелял подростков из пистолета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в субботу, 17 декабря, портал 78.ru.

Инцидент произошел на Новоизмайловском проспекте около 19:00. Между молодыми людьми и мужчиной случился конфликт. Во время словесной перепалки один из подростков распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик. В ответ мужчина схватился за пистолет и стал стрелять.

О состоянии молодых людей пока ничего неизвестно.

13 декабря сотрудники ГИБДД задержали на Московской кольцевой автодороге водителя, у которого в бардачке были найдены два пистолета с патронами.

Инспекторы остановили иномарку на 90-м километре МКАД для проверки документов у водителя. В процессе общения полицейские заметили, что 29-летний мужчина, находившийся за рулем, сильно нервничает, и решили досмотреть машину.