Фото: Минобороны РФ

Журналистка из Канады Ева Бартлет, которая освещает события в Донбассе, заявила, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты Россией. Она участвовала в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

Корреспондент рассказала, что мирные районы Донбасса последние восемь лет находятся под обстрелом со стороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли данная информация тому, как на Западе сообщают о причинах СВО, она сказала: «Абсолютно, да».

Бартлет отметила, что люди в Донбассе живут в «аду» с 2014 года, и такой ситуации можно было бы избежать, «если бы за столом были честные игроки». Жертвы, по ее словам, связаны с тем, что Украина и ее западные союзники никогда не собирались вести мирные переговоры.

— Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать военную операцию. Она старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет целей по денацификации и демилитаризации Украины, — заявила журналистка.

Также она выразила надежду, что Украину возглавят власти, которые свободны от коррупции. Бартлет напомнила, что РФ всегда предлагала украинским властям взаимовыгодное сотрудничество, однако Соединенные Штаты имеют там «свои интересы и благополучие людей в этом регионе в них не входит», передает РИА Новости.

Кроме того, Бартлет высказалась, что украинское руководство совершает геноцид жителей Донбасса, поэтому представители киевской власти должны быть привлечены к ответственности за военные преступления. Она также выразила надежду на то, что ей с единомышленниками удастся изменить дискурс, чтобы решения украинского правительства «не обелялись».