Кинологи перечислили самые популярные породы собак в России в 2022 году

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Любители собак в России по-прежнему предпочитают питомцев разных размеров, но большинству нравятся не самые крупные животные, с которыми удобно в быту. Об этом сообщили в Российской кинологической федерации.

— Собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила, — рассказали специалисты.

Они отметили, что собаки для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить время вместе.

По словам кинологов, самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд является немецкий шпиц. Второе место досталось чихуахуа, за ним идет вельш корги пемброк. Первая крупная собака в рейтинге — немецкая овчарка, находится на четвертом месте, на пятом — йоркширский терьер.

Шестой по популярности в стране породой стал лабрадор ретривер, седьмой — среднеазиатская овчарка. Потом следуют две небольшие собаки: джек рассел терьер и французский бульдог, замыкает десятку пудель.

Кинологи посоветовали при выборе породы ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не нужно брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок, передает РИА Новости.

Названы игры, которые могут навредить здоровью щенка. Щенки с помощью игр познают мир, но слишком большие нагрузки и игры со взрослыми собаками могут навредить их физическому и психическому здоровью. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.