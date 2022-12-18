Глава британского генштаба выступил за более прочные связи с Россией

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Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин желал бы, чтобы между Москвой и Лондоном установились бы более прочные связи для максимальной пользы. Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.

Адмирал отметил, что, несмотря на ухудшение отношений между странами, он в течение года продолжал поддерживать контакт с главой Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.

— Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали. Он (Герасимов — прим. «ВМ») очень хорошо придерживался этого, — заявил Радакин.

Он добавил, что хотел бы, чтобы связи с Россией были более регулярными и прочными, даже если разговоры будут трудными. По словам военного, контакт с российским коллегой он поддерживает до сих пор и хотел бы, чтобы их общение принесло «максимальную пользу», передает РИА Новости.

В октябре сообщалось о телефонных переговорах Валерия Герасимова с Тони Радакином. Главы штабов обороны двух стран обсудили ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».