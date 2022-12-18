Салливан раскрыл содержание разговора Патрушева с главой ЦРУ в Москве

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Директор ЦРУ Уильям Бернс на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в ноябре прошлого года в Москве предупреждал, что западные страны решительно отреагируют, если на Украине начнутся боевые действия. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на Джейка Салливана, занимавшего в то время должность посла Соединенных Штатов в России.

По данным газеты, глава ЦРУ заявил, что, если Россия начнет военные действия, последствия для нее «будут серьезными». В ответ, как рассказали участвовавшие во встрече чиновники, Патрушев, глядя Бернсу в глаза, начал говорить о доблести российской армии.

— Он просто смотрел на Бернса и говорил: «Мы можем это сделать», — приводит издание слова Салливана.

По мнению дипломата, на встрече у него сложилось впечатление, что вопрос о начале боевых действий уже был решен российской стороной.

В издании отмечается, что по возвращении в США Бернс поставил президента Джо Байдена в известность, что российский лидер Владимир Путин принял решение приступить к боевым действиям, и Россия уверена в победе, передает РБК.

2 ноября 2021 года в Совбезе сообщили, что Патрушев провел встречу в Москве с Бернсом. Стороны, как уточняется, обсудили российско-американские отношения.