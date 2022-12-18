Выставка «Новый год в царстве флоры» откроется в «Царицыне»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В Первом оранжерейном корпусе музея-заповедника «Царицыно» 23 декабря откроется выставка «Новый год в царстве флоры», на которой будут представлены символы Нового года и Рождества разных государств. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, на экспозиции можно будет увидеть 50-метровую араукарию, или норфолкскую сосну. Это дерево является символом праздника Рождества в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Посетители выставки познакомятся с праздничным деревом Канарских островов — агавой, а также японскими новогодними композициями из бамбука, папоротника и сосны — кадомацу.

На экспозиции можно будет узнать об интересных новогодних традициях разных стран. К примеру, в Греции в новогоднюю ночь принято разбивать о порог дома гранат, а в Китае на праздник жители дарят друг другу мандарины, считающиеся символом богатства. В Европе есть традиция плести рождественские венки из остролиста и плюща.

Выставка будет включать также гиацинты и нарциссы, которые в XVIII–XIX веках ассоциировались в России с зимой, так как распускались к Рождеству, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что выставка «В мире без греха» открылась в галерее «Давыдково». Мероприятие организовано совместно с отделом «Музей русского лубка и наивного искусства» галереи Ильи Глазунова.