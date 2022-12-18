Первый съезд Российского движения детей и молодежи откроется в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице с 18 по 20 декабря состоится первый съезд Российского движения детей и молодежи. За это время будет принято решение о названии движения, направлении его деятельности, миссии и ценностях.

В съезде примут участие представители всех 89 российских регионов, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Каждый из регионов представит 16 делегатов, среди которых будут 13 детей, два педагога-наставника и председатель. В общей сложности участниками съезда станут почти полторы тысячи человек.

Съезд состоится в Доме молодежи, площадкой для которого в декабре стал столичный «Манеж». В рамках мероприятия будут работать дискуссионные площадки по темам: «Наука и технологии», «Здоровый образ жизни», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Медиа и коммуникации», «Волонтерство и добровольчество». В рамках официальной части будет организована встреча участников движения с членами наблюдательного совета, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.