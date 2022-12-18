Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

КГХ: Организованы работы по очистке крыш домов от снега в Москве

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
КГХ: Организованы работы по очистке крыш домов от снега в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Работы коммунальных служб по очистке крыш жилых домов от снега и наледи организованы на протяжении всего светового дня. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, — сказал представитель мэрии.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Всего для проведения работ задействовано более 250 автоподъемников. Наибольшее их число расположилось в центре города, где фасады зданий отличаются особой сложностью.

Жителей столицы призвали сохранять бдительность в местах проведения работ, а также не заходить за ограждения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что свыше 12,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке столицы от снега. Бирюков уточнил, что в ночь на 18 декабря в отдельных районах города прирост свежевыпавшего снега составил до 20 сантиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в столице за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков.

Петр Бирюков Москва Зима ЖКХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте