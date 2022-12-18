КГХ: Организованы работы по очистке крыш домов от снега в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Работы коммунальных служб по очистке крыш жилых домов от снега и наледи организованы на протяжении всего светового дня. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, — сказал представитель мэрии.

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Всего для проведения работ задействовано более 250 автоподъемников. Наибольшее их число расположилось в центре города, где фасады зданий отличаются особой сложностью.

Жителей столицы призвали сохранять бдительность в местах проведения работ, а также не заходить за ограждения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что свыше 12,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке столицы от снега. Бирюков уточнил, что в ночь на 18 декабря в отдельных районах города прирост свежевыпавшего снега составил до 20 сантиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в столице за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков.