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Автомобиль на путях привел к задержке трамваев на Тихвинской улице

Василий Плиткин
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Автомобиль на путях привел к задержке трамваев на Тихвинской улице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Тихвинская улица Карта всех событий

Трамваи маршрута № 50 задерживаются на Тихвинской улице из-за автомобиля на путях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

— На Тихвинской улице (в районе остановки «Улица Палиха») из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи № 50, — говорится в сообщении.

В результате инцидента, как уточняется, маршрут был временно изменен. Пассажиров призвали быть бдительными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Вскоре стало известно, что движение трамваев на Тихвинской улице удалось восстановить.

До этого стало известно, что на фоне прошедшего снегопада для контроля ситуации на МКАД был задействован 21 экипаж дорожного патруля ЦОДД.

Уточняется, что в ближайшее время ожидается еще несколько дней снегопадов. Жителям столицы порекомендовали использовать для поездок по городу метро, МЦК и МЦД.

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