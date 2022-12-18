Дептранс объяснил причины задержки поездов на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Задержка поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 18 декабря.

— Сегодня, 18 декабря, по причине неблагоприятных погодных условий задерживается отправление ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Задержки в пределах 15 минут, — говорится в сообщении.

Для устранения последствий обильных снегопадов специалисты железной дороги прилагают все усилия. Пассажиров поблагодарили за понимание и призвали следить за объявлениями на станциях, вокзалах и поездах, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года. По данным метеоролога, подобные показатели обычно наблюдаются в феврале.