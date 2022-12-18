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FP: Просьба Зеленского к беженцам свидетельствует о катастрофе на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
FP: Просьба Зеленского к беженцам свидетельствует о катастрофе на Украине
Фото: bundeskanzleramt.at

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться в страну свидетельствует о катастрофическом положении государства. Об этом заявил экономист Адам Туз в статье для издания Foreign Policy в воскресенье, 18 декабря.

— Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление, — сказал он.

По словам эксперта, потери ВВП Украины на сегодняшний день составляют 30–35 процентов. От полной катастрофы страну спасают только субсидии стран Запада, однако они не способны решить все вопросы.

На данный момент, добавил он, в украинской экономике важную роль играет холодная погода. Она способна привести к усугублению ситуации, что постепенно проявляется, резюмировал Туз.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит — решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает специалист.

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