Специалисты провели очередное прометание улично-дорожной сети Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Очередная процедура по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой завершилась в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в воскресенье, 18 декабря.

— Провели очередное механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что работы по уборке снега на улицах столицы продолжаются в круглосуточном режиме.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, мощный снегопад в городе закончится к вечеру 18 декабря.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в условиях сильного снегопада все службы столицы работают в плановом порядке. Он добавил, что сотрудники коммунальных служб активно занимаются расчисткой проезжей части, а также подходов к остановкам и станциям метро.