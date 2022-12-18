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Специалисты провели очередное прометание улично-дорожной сети Москвы

Александр Афонин

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Специалисты провели очередное прометание улично-дорожной сети Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Очередная процедура по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой завершилась в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в воскресенье, 18 декабря.

— Провели очередное механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что работы по уборке снега на улицах столицы продолжаются в круглосуточном режиме.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, мощный снегопад в городе закончится к вечеру 18 декабря.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в условиях сильного снегопада все службы столицы работают в плановом порядке. Он добавил, что сотрудники коммунальных служб активно занимаются расчисткой проезжей части, а также подходов к остановкам и станциям метро.

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