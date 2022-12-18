Кириенко возьмет под контроль строительство нового города в Херсонской области

Фото: Пресс-служба Совфеда

Строительство нового города в Херсонской области будет проходить под контролем первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

— По поручению президента (России Владимира Путина — прим. «ВМ») правительством РФ уже собраны исходные данные и начата разработка проекта комплексной застройки. Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, — сказал он.

Новый город расположится на полуострове Арабатская стрелка. Согласно плану, там строители возведут новые жилые кварталы, откуда будет открываться вид на Азовское море и залив Сиваш, отметил Сальдо в своем Telegram-канале.

О строительстве нового города в Херсонской области Сальдо сообщил 13 декабря. На данный момент специалисты заняты разработкой проекта застройки. В процессе строительства будут созданы условия для работы правительственных органов.