Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам

Александр Афонин
Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На Открытом шоссе по техническим причинам произошла задержка трамваев № 2, 4 и 7. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 18 декабря.

— На Открытом шоссе (в районе остановки «Метро Бульвар Рокоссовского») по техническим причинам задерживаются трамваи № 2, 4 и 7, — говорится в сообщении.

В связи с задержкой маршруты трамваев были временно изменены. Пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что очередная процедура по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой завершилась в Москве. Работы по уборке снега на улицах столицы продолжаются в круглосуточном режиме.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, мощный снегопад в городе закончится к вечеру 18 декабря.

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте