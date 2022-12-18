Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам

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Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На Открытом шоссе по техническим причинам произошла задержка трамваев № 2, 4 и 7. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 18 декабря.

— На Открытом шоссе (в районе остановки «Метро Бульвар Рокоссовского») по техническим причинам задерживаются трамваи № 2, 4 и 7, — говорится в сообщении.

В связи с задержкой маршруты трамваев были временно изменены. Пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что очередная процедура по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой завершилась в Москве. Работы по уборке снега на улицах столицы продолжаются в круглосуточном режиме.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, мощный снегопад в городе закончится к вечеру 18 декабря.