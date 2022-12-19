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22 декабря — православный праздник, установленный в честь зачатия святой Анной Богородицы, кроме того, верующие отмечают день иконы Божией матери «Нечаянная Радость».

Согласно народным поверьям, именно 22 декабря беременным женщинам запрещено было разжигать огонь или выполнять любую работу — это могло навредить будущему ребенку.

Приметы погоды:

Если снег выпал вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет.

Если есть промежуток, то ожидается хороший урожай.

Много инея на деревьях или снежные бугры образовались — будет год урожайным.

Если день светлый, то 31 декабря будет морозным и солнечным; если хмуро и иней на деревьях появился — пасмурным и теплым.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нельзя делать беременным 22 декабря

Именины отмечают: Анна, Василий, Степан, Владимир, Александр, Вольдемар, Ефросинья.