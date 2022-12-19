Аналитик газеты Advance рассказал о неприятной для США стороне поставок систем ПВО Киеву

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Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, написал в воскресенье, 18 декабря, обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

По его словам, как только такие системы появятся на территории Украины, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Помимо этого, по мнению Роши, российское командование попытается узнать о них подробности. Такое изучение «вблизи» американцев не устраивает «ни в коей мере».

По словам аналитика, из-за своей специфики такие комплексы эффективны для обороны, к примеру, одной военной базы, однако вряд ли сумеют прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев. В Саудовской Аравии Patriot проявили себя не с самой лучшей стороны в ходе ракетных дуэлей с йеменскими хуситами.

По мнению специалиста, поставки американских систем ПВО скорее продемонстрируют преданность Вашингтона украинской позиции, нежели совершат какой-то перелом в военном плане, пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты не воюют с Россией и не планируют ввязываться в такой конфликт, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ответ на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву ЗРК Patriot.