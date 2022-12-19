NASA показало фото Украины без света после российских ударов

Фото: worldview.earthdata.nasa.gov

На сайте американского космического агентства NASA в воскресенье, 18 декабря, опубликовали снимок Земли со спутника, на котором видно, что на территории Украины отсутствует свет.

Фото было сделано 17 декабря. На нем можно увидеть, что территория республики находится в полной темноте после ударов со стороны России 16 декабря. Вокруг страны видны яркие пятна от света населенных пунктов и инфраструктуры в соседних государствах.

Судя по снимку, по сравнению с ситуацией в прошлом месяце светящихся объектов в республике стало меньше.

16 декабря стало известно, что национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за потери свыше 50 процентов потребления объединенной энергетической системы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что полноценное восстановление энергетической системы страны на данный момент не представляется возможным. При этом украинский лидер отметил, что власти постоянно увеличивают генерацию и поставки электричества.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту.