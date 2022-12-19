В МИД России предупредили о последствиях ценового потолка на газ

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Предложение Европейского союза по ценовому потолку на газовое топливо противоречит рыночным законам и может привести к их деградации. Такое мнение выразил посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Юрий Сентюрин.

— Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права, — отметил он.

По словам дипломата, такие инициативы дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности, что негативно влияет на экономический процесс, передает РИА Новости.

Существует ли потолок цен на газ и могут ли его снизить, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

В феврале на Западе появилось выражение «мать всех санкций», означающее быстрое введение сокрушительных мер в отношении РФ. Однако в итоге эти меры оказались малоэффективными, и Евросоюзу пришлось перейти к тактике санкционных пакетов, которые тоже не дали желаемого эффекта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.