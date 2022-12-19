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Москвичам рассказали, как город помогает создать новогоднее настроение семьям мобилизованных

Полина Долганова
Город
Москвичам рассказали, как город помогает создать новогоднее настроение семьям мобилизованных
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Новый год является одним из самых любимых праздников у граждан России, с особенным трепетом его ждут юные россияне. В связи с этим свыше 250 представителей молодежного совета Комплекса социального развития Москвы помогают создать праздничное настроение для детей мобилизованных москвичей. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

— Наши молодые сотрудники не в первый раз берут на себя самые сложные и неординарные задачи по эмоциональной и фактической помощи москвичам в сложные периоды. Они наравне с медицинскими работниками встали на борьбу с пандемией, а сейчас у них добрая миссия — поздравлять семьи наших защитников, — рассказал он.

Филиппов добавил, что до конца 2022 года сотрудники комплекса посетят тысячи семей и передадут им подарки.

До этого на официальном сайте мэра столицы рассказали, что Москва организует новогодние мероприятия для родственников участников спецоперации. До 30 декабря социальные работники и 250 Дедов Морозов будут развозить подарки детям и женам мобилизованных горожан.

Подарки Спецоперации Новый год
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