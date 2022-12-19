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Россияне в преддверии праздников скупили дорогие модели техники непопулярных брендов

Анастасия Колоскова
Общество
Россияне в преддверии праздников скупили дорогие модели техники непопулярных брендов
Фото: Pexels

Наибольшей популярностью у россиян в качестве подарков к новогодним праздникам пользуются смартфоны среднеценовых и нишевых брендов, а также дорогая бытовая техника малоизвестных марок. Об этом свидетельствуют данные эксперты.

В этом году жители страны на несколько недель раньше, чем обычно, озаботились покупкой к Новому году. Чаще всего россияне останавливали свой выбор на бытовой технике таких брендов, как Hisense, Haier и Midea (Китай), Gorenje (Словения), Beko (Турция), Candy (Италия), Grundig (Германия), Artel (Узбекистан), Toshiba (Япония).

Эксперты сделали вывод, что более ранняя закупка подарков связана с увеличением сроков доставки товаров из КНР, а также желанием сэкономить на распродажах, передает solenka.info.

До этого специалисты дали советы по выбору подарка на Новый год. Они порекомендовали при выборе презента учитывать возраст, пол, интересы и хобби человека.

Стало известно, что россияне стали меньше тратить на новогодние товары и подарки к празднику. Об этом сообщают аналитики, изучившие информацию с более чем 1,1 миллиона онлайн-касс в стране. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по финансовой грамотности Алексея Горяева, как подготовиться к Новому году без ущерба для бюджета.

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