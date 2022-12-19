Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о правилах предоставления единого ежемесячного пособия. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

По словам Голиковой, пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума с учетом оценки нуждаемости.

Кроме того, размер пособия на детей будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50, 75 и 100 процентов от детского прожиточного минимума. В среднем по стране он будет составлять от семи до 14 тысяч рублей в месяц.

Вице-премьер добавила, что правила назначения выплат на детей до трех лет будут унифицированы, а размер выплат беременным увеличат до 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума.

Пособие будут выплачивать по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого россияне могут подать заявление на портале госуслуг с 28 декабря. Также документ можно лично принести в клиентские службы Соцфонда и МФЦ с 9 января.

12 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделило свыше трех миллиардов рублей на детские выплаты малоимущим семьям.