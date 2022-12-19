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Синоптик Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В новогоднюю ночь в столице можно ожидать «эталонную зиму» без осадков, температура в городе опустится до минус 13 градусов. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Уже сейчас начинают просматриваться будущие контуры погоды в новогоднюю ночь. Под ногами — скрипучий снег, высота сугробов — не менее 20–30 сантиметров. Эталонная зима, — отметил он.

Метеоролог предположил, что в центре России с 31 декабря на 1 января будет повышенное атмосферное давление.

При этом сам регион, по словам эксперта, окажется «в мешке» холодного полярного воздуха. Иными словами, в названый временной промежуток москвичей ожидает относительно лунная ночь с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами от 8 до 13 градусов.

Тишковец в своем Telegram-канале уточнил, что точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать за несколько суток до праздника.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве на этой неделе. Согласно прогнозу, в ночь на понедельник, 19 декабря, столбики термометров уже остановятся на отметке 10–15 градусов ниже нуля.

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