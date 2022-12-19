Диетолог Пичугина рассказала, как встретить Новый год без вреда для здоровья

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Заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, диетолог высшей категории Инна Пичугина рассказала, как встретить Новый год без вреда для здоровья.

Она посоветовала 31 декабря придерживаться привычного режима питания и не пропускать завтрак и обед. Это позволит избежать переедания в вечернее время.

При выборе блюд следует отдавать предпочтение легким салатам из зелени и свежих овощей, избегать майонезной заправки. Рыбу и мясо лучше запекать, а не жарить.

Не стоит ставить на стол копчености, маринованные овощи, колбасу и сыр.

Также не следует злоупотреблять спиртным, сладкими газированными напитками, пакетированными соками, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого эндокринолог Ольга Деревянко посоветовала готовить порционно для каждого человека за новогодним столом. Такой подход позволит избежать переедания. Подойдет стандартное количество блюд: салат, закуски, горячее и десерт, передает Nation news.

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