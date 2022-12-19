Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Водителям напомнили о штрафах за ксеноновые и светодиодные лампы в 2022 году

Полина Долганова
Общество
Водителям напомнили о штрафах за ксеноновые и светодиодные лампы в 2022 году
Фото: Pexels

Большинство видов автотюнинга в России необходимо легализовывать и утверждать через ГИБДД. Об этом заявили специалисты ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.

Они напомнили, что установка ксеноновых или светодиодных фар является изменением в конструкции машины, поэтому за них водителей могут оштрафовать на 500 рублей.

При этом специалисты отметили, что такие лампы не нарушают закон, так как от них исходит белый свет, который разрешен спереди автомобиля.

Также административное наказание в виде лишения прав на срок от 12 до 18 месяцев может грозить за установку на автомобиль специальных световых сигналов.

Специалисты напомнили, что к разрешенному тюнингу относятся новая акустика, перетяжка салона и установка чехлов на сиденья, передает «Прайм».

Выделяющиеся из общего потока машин автомобили чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. По его словам, тонированные машины с изобилием наклеек и «псевдоспортивных элементов тюнинга» сразу становятся жертвами интереса со стороны ГИБДД. То же самое касается и грязных машин. Грязные стекла или бампера увеличивают шансы быть остановленным сотрудником ГИБДД.

Транспорт Автомобили Водители Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте