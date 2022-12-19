Водителям напомнили о штрафах за ксеноновые и светодиодные лампы в 2022 году

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Большинство видов автотюнинга в России необходимо легализовывать и утверждать через ГИБДД. Об этом заявили специалисты ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.

Они напомнили, что установка ксеноновых или светодиодных фар является изменением в конструкции машины, поэтому за них водителей могут оштрафовать на 500 рублей.

При этом специалисты отметили, что такие лампы не нарушают закон, так как от них исходит белый свет, который разрешен спереди автомобиля.

Также административное наказание в виде лишения прав на срок от 12 до 18 месяцев может грозить за установку на автомобиль специальных световых сигналов.

Специалисты напомнили, что к разрешенному тюнингу относятся новая акустика, перетяжка салона и установка чехлов на сиденья, передает «Прайм».

Выделяющиеся из общего потока машин автомобили чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. По его словам, тонированные машины с изобилием наклеек и «псевдоспортивных элементов тюнинга» сразу становятся жертвами интереса со стороны ГИБДД. То же самое касается и грязных машин. Грязные стекла или бампера увеличивают шансы быть остановленным сотрудником ГИБДД.