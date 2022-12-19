Правоохранители ликвидировали порностудию в Волгограде

Фото: СК РФ

Сотрудники СК и полиции ликвидировали порностудию в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Волгоградской области в понедельник, 19 декабря.

По информации ведомства, группа злоумышленников занималась съемкой «фильмов для взрослых» с мая 2022 года. В том же месяце двое 23-летних уроженцев Самары и Ульяновска объединили усилия и организовали подпольную киностудию. Они арендовали квартиры, закупили съемочную технику, а также наняли персонал: администраторов, специалистов по подбору кадров и самих актеров.

Вплоть до декабря 2022 года «киностудия» производила фильмы откровенного содержания и распространяла их в интернете, в том числе и за деньги, а также проводила онлайн-трансляции.

Однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции и СК. Организаторов предприятия задержали, а в квартирах и офисе фигурантов были проведены обыски.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный организованной группой с использованием сети Интернет». Фигуранты заключены под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще одну студию по производству эротических фильмов ликвидировали в Ульяновской области. На предприятии трудилось более 100 девушек в возрасте от 18 до 24 лет, но уголовное дело возбуждено только в отношении троих организаторов.