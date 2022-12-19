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Стало известно, сколько россияне хотят накопить в 2023 году

Полина Долганова
Финансы
Стало известно, сколько россияне хотят накопить в 2023 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россияне за 2023 год хотели бы накопить около 370 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков из сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни».

По данным специалистов, мужчины хотят накопить за следующий год около 429 тысяч рублей, а женщины — около 315 тысяч.

При этом для реализации своих желаний россияне хотят зарабатывать в среднем 112 тысяч рублей в месяц.

Больше всего хотят зарабатывать айтишники. Им для комфортной жизни необходимо около 175 тысяч рублей в месяц. Исследование проводилось на основе ответов пяти тысяч человек разных профессий, передает RT.

На данный момент занятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели. Но по многим направлениям наблюдается дефицит кадров. Российские власти должны быть готовыми к изменениям на рынке труда из-за структурной перестройки экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова об уровне безработицы в России и о том, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка специалистов.

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