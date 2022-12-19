Андрей Бочкарев: Пешеходный переход через пути МЦД-1 построен в Кунцеве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Гвардейская улица Карта всех событий

В столице подошло к концу строительство надземного пешеходного перехода через Московский центральный диаметр (МЦД-1) и Северный дублер Кутузовского проспекта на западе столицы в районе Кунцево. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Инженерное сооружение возведено в районе пересечения улиц Полоцкая и Гвардейская. Благодаря новому переходу жители смогут безопасно переходить через железнодорожные пути и строящуюся скоростную магистраль, — отметил он.

Заммэра уточнил, что длина пролета перехода составляет 118 метров. Как уточняется, он станет одним из самых длинных в Москве. Помимо этого, пешеходный мост полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь добавил, что инспекторы Комитета провели итоговую проверку пешеходного моста и выдали застройщику заключение, которое подтверждает соответствие достроенного объекта утвержденному проекту.

Также стало известно об открытии нового подземного перехода для пешеходов рядом с обновленным пригородным вокзалом Мещерская будущего МЦД-4. Новый пешеходный переход обезопасит дорогу к Мещерскому парку, до которого ранее жители добирались по старому автотоннелю у Новомещерского проезда.