Фото: Минобороны РФ

Российская армия провела наступление и заняла выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве добавили, что отечественная артиллерия сорвала попытки украинской армии провести разведку позиций ВС РФ в направлении поселков Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).

За последние 24 часа силы Украины потеряли на указанном направлении свыше 130 бойцов, два танка, по три боевых бронемашины и автомобиля.

До этого сообщалось, что российская армия сбила в небе над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Также стало известно, что российская армия на Южно-Донецком направлении нанесла удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидировала две группы диверсантов около Никольского в Донецкой народной республике.